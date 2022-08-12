Названы возможные последствия катастрофы на ЗАЭС

В случае ядерного инцидента в зоне радиоактивного заражения окажутся как минимум 10 регионов Украины

Россия рассчитывает на то, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС состоится в ближайшее время. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН по итогам заседания Совета Безопасности. Встреча прошла минувшей ночью по инициативе Москвы. Как подчеркнул Дмитрий Полянский, при всей зацикленности коллективного Запада на русофобских обвинениях, украинскую версию событий о том, что удары по АЭС якобы наносят российские войска, никто не поддержал.

Катастрофа крайне близка, но еще не случилась и ее можно предотвратить. Эхо Чернобыля звучит и 36 лет спустя. В России хорошо знают цену этой трагедии. Знают и на Украине. Но даже в условиях высшей степени опасности разыгрывают карту Запорожской АЭС в своих интересах. А экстренное заседание Совбеза ООН по этой проблеме собирается по инициативе российской стороны.

"Мы неоднократно предупреждали наших западных коллег, что если они не образумят киевский режим, то он пойдет на самые чудовищные и безрассудные шаги, последствия которых отзовутся далеко за пределы Украины. К сожалению, именно это сейчас и происходит. Преступные атаки Киева на ядерную инфраструктуру толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с Чернобыльской. Мы готовы оказать максимально возможное содействие в решении всех организационных вопросов. Считаем оправданным, чтобы представители МАГАТЭ прибыли на ЗАЭС как можно скорее, возможно, еще до конца августа", - заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Посетить Запорожскую АЭС инспекция МАГАТЭ должна была еще в июне, но препятствием стал неожиданный запрет службы безопасности ООН. То, что это было политическое решение, сегодня признает и глава агентства.

"МАГАТЭ могло выполнить такую миссию с июня, когда мы были готовы к работе. Но, к сожалению, в силу политических факторов и других соображений это оказалось невозможным. Мы видели, что произошло за последние два месяца. И не можем больше допустить, чтобы такие факторы нас задерживали", - сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Стучаться в открытую дверь - обычная практика для представителей США в ООН. Вот и на этот раз Линда Томас-Гринфилд словно не слышала выступления российского дипломата и потребовала свободного доступа инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. А также предложила создать вокруг станции некую зону безопасности. Хотя, как уже говорил Василий Небезня, персонал АЭС может сегодня спокойно работать именно потому, что ее охраняют российские военные - как раз от обстрелов ВСУ.

Среди персонала станции есть погибшие и раненые - граждане Украины. Василий Небензя напомнил: в случае ядерного инцидента, который может произойти по вине украинских военных на Запорожской АЭС, в зоне радиоактивного заражения окажутся как минимум 10 регионов Украины, в том числе Киев, Харьков и Одесса. А также приграничные районы России, Белоруссии, часть территории Молдавии, Болгарии и Румынии. И это самый оптимистичный сценарий. В этом случае, подчеркнул Небензя, вся ответственность ляжет на киевский режим и его западных спонсоров.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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