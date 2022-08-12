Шольцу написали письмо с призывом пересмотреть санкционные меры

Немецкий бизнес несет колоссальные убытки

Немецкие предприниматели просят власти страны пересмотреть санкционные меры и возобновить полноценные поставки газа из России. Представители бизнеса обратились к канцлеру Олафу Шольцу с открытым письмом, полным отчаяния. Уже сейчас они несут колоссальные убытки. А в ближайшее время цены на электроэнергию и газ могут вырасти в разы. Газета NYT предупреждает: Запад стоит на пороге самого серьёзного энергетического кризиса за последние полвека.

Европа, XXI век. Трое суток жители Молдавии дежурят в очереди, чтобы купить дрова на зиму по льготной цене. Ранее правительство в Кишиневе предложило перевести потребителей на альтернативные источники топлива из-за дефицита газа. Также предлагают отключать уличное освещение после 11 вечера, сократить смены на предприятиях и снизить температуру в домах в отопительный сезон.

Такой же проект энергосбережения у немцев. В пятницу министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что все общественные здания – за исключением больниц и соцучреждений – с осени будут отапливаться максимум до 19 градусов. Еще страна планирует отказаться от ночной подсветки наружной рекламы и фасадов. За использованное электричество и газ уже приходится дорого платить всем, даже украинским мигрантам. Женщина, живущая в лагере для беженцев, получила квитанцию и возмущается.

- Получается, что плата за двоих человек - за меня и моего ребенка - 833 евро. Вот так! Пособий я еще никаких не получала. Так что не знаю!

Немецкий бизнес написал открытое письмо Олафу Шольцу с просьбой пересмотреть санкционные меры и возобновить полноценные поставки топлива из России. Владелец сети пекарен подсчитал, что в нынешней ситуации ему придется платить в четыре раза больше за электроэнергию и в шесть раз больше – за газ. А годовые убытки составят 300 тысяч евро.

Запад вступает в худший энергетический кризис с 70-х годов, заявил в интервью New York Times бывший советник президента Обамы Джейсон Бордофф. Эксперт предсказывает, что зимой страны Старого света, забыв о договоренностях, начнут бороться за энергоресурсы, цены на которые могут стать заоблачными.

"Вопреки всем этим разговорам о высоких ценах на бензин и путинском росте цен на энергоресурсы, в России добыча нефти сократилась несущественно. Если США и Европа выдавят российскую нефть с рынка, чтобы усилить экономическое давление на Путина, или если Путин уведет нефть с рынка, чтобы навредить всем нам, цены на неё вырастут чудовищно. Она будет стоить сотни долларов за баррель", - пишет Бордофф на страницах американской газеты.

Об антироссийских санкциях в неожиданном ключе высказалась депутат Европарламента от Эстонии. Яна Тоом раскритиковала решение Таллинна закрыть въезд в страну гражданам России, имеющим шенгенскую визу.

"Цель санкционного режима - это поддержание или восстановление мира, поддержание демократии и так далее. Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными", - полагает депутат.

Снимают сцену фильма или готовят очередную провокацию? Об этом спорят пользователи соцсетей. На видео бегущих по горящему двору людей снимает оператор, звук записывает ассистент. Указано, что действие происходит в Гостомеле – этот поселок в Киевской области регулярно показывают западной публике как место военных преступлений Москвы.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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