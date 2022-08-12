Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Проектом года признан Дом культуры ГЭС-2

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" и поздравил строителей с профессиональным праздником.

Для участия в конкурсе лучших реализованных проектов 2021 года было подано 107 заявок по 12 номинациям. Победителями конкурса стали 22 проекта. Проектом года признан Дом культуры ГЭС-2.

"За 2021 год построено 16 млн кв. м недвижимости. Это, примерно такой же город, как Вологда. Причем требования к качеству строительства очень высокие. Дома, которые сегодня вводятся, радикально отличаются от тех, что строились 10-15 тому лет назад", - подчеркнул Собянин (цитата по АГН "Москва").

Мэр добавил, что за последние 12 лет город прошел и проходит четыре серьезных экономических кризиса.

"Сегодня мы работаем в условиях санкционной войны. Но вы видите: ничего не останавливается. Мы продолжаем двигаться и развиваться, несмотря ни на что. Москва набрала такие темпы развития, что успешно преодолевает все проблемы: и внешние, и внутренние. И я уверен: Москву не остановить", - заключил Собянин.

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