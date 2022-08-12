Китай ввел санкции против литовского министра

Причина – визит чиновницы на Тайвань

Китай приостанавливает взаимодействие с министерством транспорта Литвы. В отношении главы ведомства Агне Вайчюкявичюте введены санкции после ее визита на Тайвань.

"Эта поездка - серьезное вмешательство во внутреннюю политику КНР, ущемление суверенитета и нарушение территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении МИД КНР.

Делегация из Литвы во главе с Агне Вайчюкявичюте прибыла на Тайвань7 августа. В Вильнюсе утверждают, что посещение Тайбэя на таком уровне следует рассматривать не как официальный правительственный визит, а как рабочую поездку, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"