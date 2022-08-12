Мишустин объявил о старте продажи осенних туров с кешбэком

Оплачивать путевки нужно картой "Мир"

Повышение доступности путешествий по России - одна из приоритетных задач правительства в данной сфере. Об этом рассказал премьер-министр нашей страны на совещании по туризму, которое прошло в Горно-Алтайске. Здесь, как подчеркнул Михаил Мишустин, хорошо зарекомендовала себя программа по возмещению части стоимости таких поездок.

"Сегодня я хочу объявить о старте осеннего этапа. Принято решение запустить его с 1 октября. Он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. А если говорить о круизах, то с 1 сентября и до, соответственно, завершения навигационного периода. Уже 25 августа начнутся продажи таких туров. В программе участвуют все регионы страны. Туристы, которые приобретут путёвку, смогут вернуть до 20 процентов её стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек", - заявил премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства сегодня ознакомился с проектами туристических комплексов Алтая и других регионов нашей страны. В частности, Михаилу Мишустину рассказали о развитии всесезонного курорта "Манжерок" на одноимённом озере. Там планируют построить современную гостиницу с комплексом различных сервисов, панорамный ресторан, новые канатные дороги и горнолыжные трассы. Премьер отдельно поинтересовался стоимостью проживания. Выяснилось, что сейчас это в среднем 5 тысяч рублей в сутки для целой семьи. А детям до 10 лет всю необходимую экипировку предоставляют бесплатно.

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