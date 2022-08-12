В ДТП с участием миротворцев в Карабахе погибли четверо

Столкнулись "Жигули" и внедорожник HAVAL H9

В Нагорном Карабахе произошла авария с участием автомобиля российских миротворцев, сообщило в соцсетях МВД непризнанной республики.

Уточняется, что ДТП случилось около девяти утра на трассе Степанакерт - Аскеран. Столкнулись "Жигули" и внедорожник HAVAL H9.

Находившиеся в салоне "Жигулей" четыре женщины погибли на месте. Водитель госпитализирован.

Следственный комитет Нагорного Карабаха начал проверку случившегося.

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