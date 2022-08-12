Удары ВСУ по ЗАЭС могут привести к аварийной остановке реактора

Об этом заявили власти Запорожья

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире Первого канала о ситуации на Запорожской АЭС.

"Системы ПВО работают на должном уровне. ВСУ целенаправленно бьют по двум местам: охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс", - отметил он.

По словам Рогова, в случае начала подобных процессов может произойти аварийная остановка реактора.

"Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды, это то, что ВСУ пытаются сделать", - объяснил спикер.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС и предложил установить периметр безопасности.

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