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Удары ВСУ по ЗАЭС могут привести к аварийной остановке реактора

16:35
  • пятница
  • 12 августа 2022

Об этом заявили власти Запорожья

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире Первого канала о ситуации на Запорожской АЭС.

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"Системы ПВО работают на должном уровне. ВСУ целенаправленно бьют по двум местам: охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов, если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс", - отметил он.

По словам Рогова, в случае начала подобных процессов может произойти аварийная остановка реактора.

"Достаточно после вывода из строя ЛЭП нарушить процесс подачи воды, это то, что ВСУ пытаются сделать", - объяснил спикер.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить военные действия вокруг Запорожской АЭС и предложил установить периметр безопасности.

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