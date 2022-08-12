Черногория высылает российского дипломата

Официальной реакции Москвы пока не последовало

Власти Черногории объявили persona non grata российского дипломата, передает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

"Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", - уточняется в сообщении.

Официальной реакции Москвы пока не последовало.

В конце мая Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве в ответ на решение черногорской стороны выслать ряд дипломатов посольства России в Подгорице.

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