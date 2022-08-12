Черногория высылает российского дипломата

Официальной реакции Москвы пока не последовало
Власти Черногории объявили persona non grata российского дипломата, передает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
"Формальная нота об этом решении, в которой указан семидневный срок для того, чтобы покинуть территорию Черногории, вручена сегодня послу Российской Федерации Владиславу Масленникову", - уточняется в сообщении.
Официальной реакции Москвы пока не последовало.
В конце мая Россия выслала сотрудника посольства Черногории в Москве в ответ на решение черногорской стороны выслать ряд дипломатов посольства России в Подгорице.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"