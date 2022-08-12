Посол Китая в Москве заявил о "больных на всю голову" США

Вашингтону пора проснуться

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что США не гнушаются никакими средствами и разыгрывают "тайваньскую карту", чтобы затем осуществить сдерживание КНР.

"Соединенные Штаты на всю голову больны менталитетом холодной войны. Но им пора проснуться и прекратить тщетные попытки сохранить американскую гегемонию, которая с каждым днем все больше теряет свою силу и доверие народных масс", - отметил дипломат (цитата по РИА "Новости").

По словам Ханьхуэя, отношения между Пекином и Вашингтоном могут существовать только на основе взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества и при отсутствии конфронтации.

Также посол оценил уровень сотрудничества между Китаем и Россией.

"Российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует прекрасные результаты и устойчивое развитие, несмотря на испытания, связанные с пандемией, глобальным экономическим спадом и сложной международной и региональной обстановкой", - сказал Ханьхуэй.

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