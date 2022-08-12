Туристка родила мальчика на Эльбрусе

Это первый подобный случай в практике местных спасателей

На станции канатной дороги Гара-Баши туристка в пятницу родила ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции Гара-Баши (высота 3800 метров) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик", - говорится в сообщении.

Женщину и ребенка транспортировали на поляну Азау. Там их передали сотрудникам скорой помощи.

"Эльбрус не только забирает, но и дает", - добавили спасатели, уточнив, что это первый подобный случай в их практике.

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