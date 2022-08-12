ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В сточных водах Нью-Йорка нашли полиовирус

18:19
  • пятница
  • 12 августа 2022

Полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног

Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил об обнаружении в сточных водах города полиовируса, вызывающего паралитический полиомиелит.

Власти США объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян
Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР

"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Как добавили в департаменте, полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног. Бывают и летальные случаи.

В связи с этим ньюйоркцев призвали по возможности вакцинироваться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.