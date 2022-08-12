В сточных водах Нью-Йорка нашли полиовирус

Полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног

Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил об обнаружении в сточных водах города полиовируса, вызывающего паралитический полиомиелит.

"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Как добавили в департаменте, полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног. Бывают и летальные случаи.

В связи с этим ньюйоркцев призвали по возможности вакцинироваться.

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