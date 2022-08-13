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За сутки в России госпитализировано более 2 тысяч больных коронавирусом

12:21
  • суббота
  • 13 августа 2022

В стране снижается коллективный иммунитет

За сутки в России госпитализирован 2 761 больной коронавирусом, всего зафиксировано 28 694 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 852 976 человек с COVID-19, умер 383 071 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
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В Москве госпитализировано 324 человека, зарегистрировано 7 147 новых больных, всего в столице 2 899 750 инфицированных, скончались 44 677 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился за неделю с 8,6% до 7,4%. По данным на начало августа, вакцинация первым компонентом проведена 94,7 миллиона раз, а полный цикл прошли 89,4 миллиона человек.

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