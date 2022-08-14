В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1790 человек

Растёт число заболевших на курортах

За сутки в России госпитализировано 1 790 больных коронавирусом, всего зафиксировано 28 982 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 881 958 человек с COVID-19, умерло 383 125 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 346 человек, зарегистрировано 7 020 новых больных, всего в столице 2 906 770 инфицированных, скончались 44 698 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

На популярных у россиян курортах растёт заболеваемость коронавирусом. Сообщается, что в Турции за неделю число зарегистрировано 406 тысяч новых больных, а в Краснодарском крае заболеваемость выросла в 12 раз.

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