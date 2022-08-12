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ЦБ описал три сценария развития российской экономики

18:49
  • пятница
  • 12 августа 2022

Позитивный, негативный и базовый

Банк России описал три возможных сценария развития экономики страны в докладе "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы".

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Базовый вариант следующий: экономика России будет подстраиваться под имеющиеся реалии еще полтора года, к 2025-му ожидается выход на рост ВВП в 1,5-2,5%. Годовая инфляция составит 12-15% в этом году, снизится до 5-7% в 2023-м, вернется к 4% в 2024-м.

В негативном сценарии допускается глобальный кризис. Фрагментация в мировой экономике усилится, торговля сконцентрируется внутри региональных блоков. Здесь наиболее существенны два риска: высокая инфляция в крупнейших экономиках и усиление геополитической напряженности в мире.

Третий вариант - позитивный: ускоренная адаптация российской экономики к новым условиям при сохранении нынешнего геополитического расклада. Годовая инфляция вернется к 4% уже в 2023 году и останется на этом уровне в следующие два года.

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