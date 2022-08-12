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Неизвестный напал на британского писателя Салмана Рушди

18:52
  • пятница
  • 12 августа 2022

О состоянии автора не сообщается

Мужчина атаковал британского писателя Салмана Рушди перед его выступлением в штате Нью-Йорк. Очевидцы сообщают, что неизвестный ворвался на сцену в институте Чатокуа и стал наносить автору удары то ли руками, то ли ножом, когда его представляли. Нападавшего удалось задержать.

Сообщается, что Рушди должен был прочитать лекцию в институте. О его состоянии не сообщается.

Институт Чатокуа - некоммерческий образовательный центр и летний курорт, расположенный к северо-западу от Джеймстауна в юго-западной части штата Нью-Йорк.

Как пишет РИА Новости, у Рушди, автора индийского происхождения, много врагов, его роман "Сатанинские стихи" (1988) вызвал яростный протест в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Рушди и приговорил его к смерти.

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Писатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди
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