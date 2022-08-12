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США не признают присоединения Донбасса к России

19:08
  • пятница
  • 12 августа 2022

Вашингтон заранее отвергает результаты возможных референдумов

Разведка США считает, что Россия планирует референдумы о присоединении в Херсоне, Запорожье и ЛДНР, пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя Белого дома.

Власти Запорожья назвали желаемую дату референдума о присоединении к России
Херсонские власти подтвердили планы провести референдум

"Мы ожидаем, что Россия будет манипулировать результатами, чтобы ложно заявить, что люди с Украины хотят присоединиться к России", - добавил чиновник.

По его словам, любые устроенные Россией референдумы "не будут справедливыми и честными".

Как уточнил спикер, Вашингтон заранее отвергает результаты возможных референдумов и обещает быстрый и жесткий ответ в виде санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области.

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