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ВСУ обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

19:24
  • пятница
  • 12 августа 2022

Украинская тяжелая артиллерия также атаковала мирные кварталы Донецка

В Горловке Донецкой республики загорелся химический завод "Стирол". Как сообщили в администрации города, по предприятию открыли огонь ВСУ. Было выпущено не менее 30 снарядов. Кроме этого, украинская тяжёлая артиллерия обстреляла мирные кварталы Донецка.

Погиб мужчина, еще три человека получили ранения. Повреждено здание детского сада. После удара по фильтровальной станции горожане остаются без воды и вынуждены набирать её в соседних прудах.

Союзные силы развивают наступление в окрестностях Соледара, сообщает наше Минобороны. В ходе боестолкновений там уничтожено свыше двух тысяч украинских военнослужащих. Высокоточными ударами большое число боевиков ликвидировано в местах дислокации в ДНР и Николаевской области. Уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы. Российские ПВО перехватили два реактивных снаряда западных установок и сбили 5 украинских беспилотников.

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