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Шойгу провел инспекцию предприятия в Свердловской области

19:26
  • пятница
  • 12 августа 2022

Министру продемонстрировали новейшие разработки в области бронетехники и оружия

Министерство обороны России сообщило в пятницу, что глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Шойгу проинспектировал предприятия ОПК в Московской и Тульской областях

Министру продемонстрировали новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Также было доложено о вариантах модернизации уже стоящей на вооружении российской армии техники.

Шойгу, в частности, осмотрел производственные линии, на которых собирают различную военную технику.

"Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - добавили в ведомстве.

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