Шойгу провел инспекцию предприятия в Свердловской области

Министру продемонстрировали новейшие разработки в области бронетехники и оружия
Министерство обороны России сообщило в пятницу, что глава ведомства Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Свердловскую область, где проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Министру продемонстрировали новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Также было доложено о вариантах модернизации уже стоящей на вооружении российской армии техники.
Шойгу, в частности, осмотрел производственные линии, на которых собирают различную военную технику.
"Министр обороны провел рабочие совещания с руководством предприятий и профильных органов военного управления, на которых обратил особое внимание на соблюдение графика выполнения государственного оборонного заказа", - добавили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"