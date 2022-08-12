ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

20:03
  • пятница
  • 12 августа 2022

Ранения получили шестеро

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории. Трагедия произошла в городе Цетине.

Как сообщают местные СМИ, в ходе ссоры 34-летний местный житель схватил ружьё и убил свою семью, в том числе двух детей. Затем выбежал на улицу и начал стрелять по прохожим и полицейским. 6 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли медики, однако злоумышленник не подпускал их к пострадавшим. В ходе перестрелки со стражами порядка мужчина был ликвидирован.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция Черногории
Полиция Черногории
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.