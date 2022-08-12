Жертвами стрельбы в Черногории стали 11 человек

Ранения получили шестеро

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы в Черногории. Трагедия произошла в городе Цетине.

Как сообщают местные СМИ, в ходе ссоры 34-летний местный житель схватил ружьё и убил свою семью, в том числе двух детей. Затем выбежал на улицу и начал стрелять по прохожим и полицейским. 6 человек получили ранения.

На место происшествия прибыли медики, однако злоумышленник не подпускал их к пострадавшим. В ходе перестрелки со стражами порядка мужчина был ликвидирован.

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