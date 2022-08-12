Полиция Нью-Йорка рассказала о нападении на Салмана Рушди

Писатель ранен в шею

Британский писатель Салман Рушди ранен в шею. Об этом пишет NYT со ссылкой на заявление полиции. После нападения, которое произошло в институте на западе Нью-Йорка, скандально известного автора госпитализировали в больницу на вертолете.

Врач-эндокринолог Рита Лэндман рассказала изданию, что была в аудитории во время нападения и оказала первую помощь писателю. По ее словам, Рушди получил несколько ножевых ранений и лежал в луже крови.

Газета также сообщает, что в результате действий нападавшего пострадал еще один человек – мужчина должен был провести интервью с Рушди. Он получил удар по голове.

Видео нападения на Салмана Рушди:

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