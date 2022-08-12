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На дипломах о среднем профобразовании разместят QR-коды

19:50
  • пятница
  • 12 августа 2022

Это делается, чтобы защитить документы от подделок

Министерство просвещения выпустило приказ, согласно которому на дипломах о среднем профессиональном образовании появятся специальные QR-коды.

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В силу приказ вступает с 1 марта 2023 года.

"В нижнем левом углу левой части оборотной стороны бланка титула размещается белое поле в форме квадрата размером 30 мм на 30 мм, предназначенное для нанесения в нем машиночитаемой маркировки: двумерного матричного штрихового кода (QR-код), представляющего черно-белые элементы или элементы нескольких различных степеней яркости", - сказано в тексте.

Ранее QR-кодами в России стали маркировать школьные аттестаты, чтобы защищать документы от подделок.

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