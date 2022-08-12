"Не способен признать реальность": Захарова о позиции генсека ООН по ЗАЭС

А представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН по поводу ситуации на Запорожской АЭС, которую продолжают обстреливать украинские войска, рискуя спровоцировать ядерную катастрофу.

"Продолжает вызывать вопросы позиция Генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны Генсекретаря и возглавляемого им Секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Как уточнила дипломат, вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений.

"Специалисты просто не могут такое воспринимать всерьез. Его сюрреалистичные фантазии о том, что защищающие ЗАЭС российские военные якобы бьют сами по себе, "зазеркальны" настолько, что даже самые отъявленные сторонники Киева оставили это без комментариев", - подчеркнула Захарова.

Ранее власти Запорожья сообщили, что ВСУ целенаправленно бьют охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов АЭС.

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