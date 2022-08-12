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"Не способен признать реальность": Захарова о позиции генсека ООН по ЗАЭС

20:25
  • пятница
  • 12 августа 2022

А представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН по поводу ситуации на Запорожской АЭС, которую продолжают обстреливать украинские войска, рискуя спровоцировать ядерную катастрофу.

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"Продолжает вызывать вопросы позиция Генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны Генсекретаря и возглавляемого им Секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ", - отметила спикер внешнеполитического ведомства.

Как уточнила дипломат, вызванный в зал заседаний СБ ООН представитель Украины использовал предоставленную ему трибуну для пустых и абсурдных заявлений.

"Специалисты просто не могут такое воспринимать всерьез. Его сюрреалистичные фантазии о том, что защищающие ЗАЭС российские военные якобы бьют сами по себе, "зазеркальны" настолько, что даже самые отъявленные сторонники Киева оставили это без комментариев", - подчеркнула Захарова.

Ранее власти Запорожья сообщили, что ВСУ целенаправленно бьют охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов АЭС.

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