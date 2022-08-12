Прокуратура завела дело после обрушения стены дома в Омске

Спасатели эвакуировали 40 человек
Прокуратура Омской завела уголовное дело после обрушения части жилого дома в Омске.
"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами, располагавшими сведениями о наличии у здания общежития признаков аварийности, своих должностных обязанностей, а также злостного неисполнения судебного акта произошло обрушение торцевой стены здания со стороны нежилых помещений, используемых для санитарно-гигиенических нужд", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что дело возбуждено по статьям о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта.
Ранее причиной ЧП назвали ветхое состояние здания. Спасатели эвакуировали 40 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"