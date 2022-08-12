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Прокуратура завела дело после обрушения стены дома в Омске

20:53
  • пятница
  • 12 августа 2022

Спасатели эвакуировали 40 человек

Прокуратура Омской завела уголовное дело после обрушения части жилого дома в Омске.

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"В результате ненадлежащего исполнения должностными лицами, располагавшими сведениями о наличии у здания общежития признаков аварийности, своих должностных обязанностей, а также злостного неисполнения судебного акта произошло обрушение торцевой стены здания со стороны нежилых помещений, используемых для санитарно-гигиенических нужд", - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что дело возбуждено по статьям о халатности и злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного акта.

Ранее причиной ЧП назвали ветхое состояние здания. Спасатели эвакуировали 40 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

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