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Из поместья Трампа вывезли секретные документы

21:24
  • пятница
  • 12 августа 2022

В описи изъятых предметов значится информация о президенте Франции

ФБР изъяло 11 комплектов секретных документов в поместье бывшего президента США Дональда Трампа. Подробности скандального обыска в Мар-а-Лаго сообщает американская газета The Wall Street Journal. Журналистам издания удалось ознакомиться со списком изъятых материалов.

Появились подробности обысков ФБР в поместье Трампа
"Месть глубинного государства": реакция на обыск в поместье Трампа

Из имения во Флориде вывезли порядка 20 коробок с документацией, фотографиями и записками. Внутри - указ о помиловании бывшего советника Трампа Роджера Стоуна и данные о президенте Франции (подробности не приводятся - прим. ред.).

WSJ отмечает, что среди документов есть материалы под грифом "совершенно секретно", которые могут храниться лишь в государственных учреждениях.

Имение Трампа обыскали вечером в понедельник. Бывший президент рассказал, что ФБР допустило нарушения: в частности, агенты бюро не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Однако генеральный прокурор Меррик Гарланд утверждает, что все мероприятия проводились в присутствии советника Трампа.

Журналисты The New York Times ранее писали, что ФБР обыскало дом Трампа из-за документов, которые бывший президент забрал с собой, когда покинул Белый дом. Как пишет издание, национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами "в течение многих месяцев" и обратился в ФБР в связи с вероятной угрозой их уничтожения.

Сам Трамп и его сторонники связывают события с предстоящими выборами в Конгресс. Сигналом для обыска мог стать выигрыш протеже Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии, пишет "Коммерсант". Кроме того, последние опросы подтвердили личное лидерство экс-президента среди республиканцев.

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