К каким последствиям это приводит, показал пример Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Соединенные Штаты не просто так не реагируют на антироссийскую кампанию в прибалтийских странах.

"Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов", - подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила. что на ближних рубежах России формируются "по сути фашистские государства, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому".

"К каким последствиям это приводит, мы уже увидели на Украине", - заключила Захарова.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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