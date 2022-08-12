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Минобороны рассказало о преступлениях киевского режима

21:51
  • пятница
  • 12 августа 2022

ВСУ используют гражданские объекты для укрытия бойцов и размещения тяжелого вооружения

Российские военные продолжают фиксировать преступления киевского режима в отношении мирного населения, говорится в заявлении Минобороны в телеграме.

ВСУ используют гражданские объекты для укрытия бойцов и размещения тяжелого вооружения. Эвакуация мирных граждан из этих объектов не проводится, а тысячи людей используются боевиками в качестве живого щита.

Минобороны привело примеры: в Николаеве в жилом доме подразделениями ВСУ и теробороны развернут опорный пункт, в Харькове на верхних и нижних этажах жилых домов дислоцированы подразделения ВСУ и националистического батальона "Кракен", в Павлограде Днепропетровской области на территории церкви националисты разместили огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО.

"Боевики украинских вооруженных формирований вблизи населенных пунктов Зеленый Гай и Миролюбовка Днепропетровской области заминировали автомобильные мосты через реку Средняя Терса, которые планируют взорвать, и по уже отработанному сценарию с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские подразделения в якобы неизбирательных ударах по важным объектам транспортной инфраструктуры", - сообщает МО.

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