В Telegram добавили функцию блокировки голосовых сообщений

Но доступна она не всем пользователям

Администрация мессенджера Telegram сообщила о появлении новой функции.

"У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", - объяснили представители платформы.

Уточняется при этом, что можно будет задать исключения для отдельных пользователей или группы пользователей.

Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым.

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