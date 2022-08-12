В Telegram добавили функцию блокировки голосовых сообщений

Но доступна она не всем пользователям
Администрация мессенджера Telegram сообщила о появлении новой функции.
"У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", - объяснили представители платформы.
Уточняется при этом, что можно будет задать исключения для отдельных пользователей или группы пользователей.
Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"