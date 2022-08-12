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В Telegram добавили функцию блокировки голосовых сообщений

21:45
  • пятница
  • 12 августа 2022

Но доступна она не всем пользователям

Администрация мессенджера Telegram сообщила о появлении новой функции.

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"У Premium-пользователей в настройках появилась новая опция: запретить собеседникам отправку голосовых и видеосообщений. С её помощью можно выбрать, кто сможет отправлять такие сообщения: Все, Мои контакты или Никто", - объяснили представители платформы.

Уточняется при этом, что можно будет задать исключения для отдельных пользователей или группы пользователей.

Telegram был создан в 2013 году основателем социальной сети "ВКонтакте" Павлом Дуровым.

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