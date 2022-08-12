Российские военные за сутки эвакуировали более 27 тыс. человек с Украины

С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа

Российские военные за сутки эвакуировали более 27 тысяч человек из опасных районов Украины и республик Донбасса в Россию.

"С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - сообщили в Минобороны.

В заявлении межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию также говорится, что в шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 57 иностранных судов из 14 государств.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" 12 августа 2022 г. из порта Южный осуществлен выход сухогруза "Звезда Лаура" (Маршалловы острова, груз – 60 150 тонн кукурузы), из порта Черноморск – сухогруза "Сормовский 121" (Белиз, груз – 3 050 тонн пшеницы)", - заявили в МО.

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