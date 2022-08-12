Попавшая в ДТП актриса Энн Хеч умерла в реанимации

Обладательница премии "Эмми" попала в аварию в Лос-Анджелесе

Американская актриса Энн Хеч умерла из-за полученных неделю назад в автомобильной катастрофе серьезных травм пишет The Guardian.

По данным СМИ, врачи констатировали смерть мозга, после чего родные Хеч приняли решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что актриса в Лос-Анджелесе врезалась на машине в дом, авто загорелось. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ожогами. В Сети при этом опубликовали фото актрисы за рулем незадолго до рокового ДТП. Пользователи заметили, что в салоне рядом с местом водителя лежала наполовину пустая бутылка спиртного.

Энн Хеч родилась в штате Огайо в 1969 году. Она известна в том числе по ролям в фильмах "Донни Браско", "Шесть дней, семь ночей" и "Копы в глубоком запасе". В 1991 году Хеч стала лауреатом премии "Эмми" за роль в фильме "Другой мир".

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