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Возобновлены поставки российской нефти в Чехию

22:49
  • пятница
  • 12 августа 2022

Услуги по транзиту оплачены

Поставки российской нефти в Чехию по южной ветке нефтепровода "Дружба" возобновлены в 21 час по Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на чешское ТВ.

"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", по которой сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию. Позднее Венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит.

11 августа "Укртранснафта" возобновила транспортировку российской нефти по "Дружбе" в направлении Словакии и Венгрии.

Нефтепровод "Дружба" проложен через город Мозырь в Белоруссии, где разделяется на северную и южную ветви. Северная ветвь проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная - через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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