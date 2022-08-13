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МИД России предупредил США о разрыве дипотношений

10:00
  • суббота
  • 13 августа 2022

Это может произойти, если Россию признают спонсором терроризма

Москва предупредила Вашингтон о возможном разрыве дипломатических отношений. К этому могут привести необдуманные шаги некоторых политиков в Вашингтоне.
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Если Штаты признают Россию спонсором терроризма, то это может стать точкой невозврата в отношениях с Вашингтоном, отметили на Смоленской площади.

Там не исключили, что при таком развитии событий Россия может понизить уровень дипотношений с США или даже разорвать их, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Напомним, что Сенат США призвал госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию страной - спонсором терроризма. Также сообщалось о том, что в Конгрессе всерьёз рассматривают законодательную инициативу присвоить Москве такой статус в обход Госдепартамента.

На этой неделе такое решение принял латвийский парламент. Москва назвала его очередным проявлением русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики.

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