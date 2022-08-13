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Под обстрел ВСУ попал оптовый рынок Горловки

10:18
  • суббота
  • 13 августа 2022

Есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, под огонь попал оптовый рынок, три человека получили ранения. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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Всего за сутки - трое погибших, 12 раненых. Жилые кварталы Донбасса снова подверглись обстрелам украинских националистов. Ночью били по Донецку, применяли артиллерию натовского калибра, сообщает "ТВ Центр".

На территориях, подконтрольных киевскому режиму неонацисты о мирном населении тоже не думают - его продолжают использовать в качестве живого щита.

К примеру, в Николаеве подразделения ВСУ обустроили опорный пункт в прямо в жилой многоэтажке, а во дворе разместили бронетехнику. Людей не выпускают из квартир, их попытки эвакуироваться самостоятельно жёстко пресекают.

В Харькове на крышах домов оборудовали огневые позиции ПЗРК, на нижних этажах разместились подразделения нацформирования "Кракен" с большим запасом вооружений. А в Павлограде огневые точки артиллерии развернули на территории церкви.

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