Украина снова обстреляла Запорожскую АЭС

Удары по станции продолжаются

Украинские войска опять обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС. О новых артиллерийских ударах по станции сообщил у себя в Telegram-канале представитель администрации региона Владимир Рогов.

Обстрелы станции Киев ведёт уже вторую неделю. Есть повреждения технических помещений и ЛЭП, питающую крупнейшую в Европе АЭС. Сейчас станция и город атомщиков Энергодар находятся под охраной российских военных с целью недопущения инцидентов и предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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