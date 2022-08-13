Минобороны показало полёты Ка-52 на сверхмалых высотах

Экипажи выполняют задачи на Украине

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы ударных вертолётов Ка-52 в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Экипажи "Аллигаторов" эффективно уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских националистов.

Чтобы не попасть под вражеский огонь боевые вылеты пилоты выполняют на предельно малых высотах. Помимо поражения целей противника - вертолёты сопровождают автомобильные колонны, доставляют десант, военные грузы и обеспечивают авиаподдержку во время продвижения российских военных, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"