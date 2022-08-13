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Названы имена новых героев спецоперации

11:11
  • суббота
  • 13 августа 2022

Военные выполняют поставленные задачи на Украине

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции ежедневно проявляют доблесть и профессионализм. О новых подвигах наших героев рассказали в Минобороны.
Российские военные за сутки эвакуировали более 27 тыс. человек с Украины

Батальон младшего сержанта Георгия Беломыцева 20 дней держал оборону одного из освобождённых населённых пунктов. Во время очередной атаки украинских радикалов, Георгий быстро сменил позицию и прицельным огнём уничтожил их. Одного из неонацистов он взял в плен и в итоге получил от него ценные для наших военных данные.

Автомобиль рядового Тамерлана Цопанова попал под мощный артобстрел. Тамерлану долго удавалось маневрировать и наносить серьёзный урон формированию националистов, но в результате одного из залпов он получил серьезную травму ноги, но сам себе оказал первую помощь и вернулся в бой на подмогу сослуживцам, сообщает "ТВ Центр".

Рядовой Кирилл Шавлак присоединился к народной милиции ЛНР через две недели после совершеннолетия, которое практически совпало с началом специальной военной операции по защите Донбасса. В качестве заряжающего гаубицы "Мста-Б" Кирилл уже принимал участие в освобождении нескольких населённых пунктов. Несмотря на молодость Кирилла, командование уже высоко оценивает его военные способности.

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