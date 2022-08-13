Украинские военные массово сдаются в плен

Они не хотят возвращаться на подконтрольные Украине территории

Десятки снарядов выпустили этим утром украинские радикалы по Донецку и пригородам. По Макеевке и Горловке били из крупнокалиберной артиллерии. За сутки погибли три мирных жителя, 11 ранены.

Российские военные и подразделения народных республик продолжают вести наступление на Артёмовском направлении, ВСУ несут значительные потери. Многие боевики добровольно складывают оружие, сдаются в плен и умоляют не отправлять их на подконтрольные Киеву территории.

Российская авиация прикрывает с воздуха армейские подразделения и отряды народной милиции, которые ведут успешный штурм Марьинки, Соледара, Яковлевки, Артёмовска и Авдеевки, сообщает "ТВ Центр".

На улицах Артёмовска и Марьинки российские танки бьют по позициям националистов уже прямой наводкой. Подразделения ВСУ в этих городах практически отрезаны от основных сил. Радикалам с трудом удаётся подтягивать резервы. Потери - огромные. Удерживать города, некогда превращенные в укрепрайоны, не могут помочь ни иностранные инструкторы, ни западное вооружение.

В Песках союзные силы ликвидируют последние очаги сопротивления боевиков. Остатки националистов плотным огнём загоняют в подвалы. Дальше, рассказывают ополченцы, только два варианта. Либо, радикалы сдаются, либо их укрытия забросают гранатами или применят огнемёты.

Готовых продолжать отстреливаться до последнего патрона, среди радикалов почти не осталось. Большинство выбирают жизнь и складывают оружие. Пленные буквально умоляют не отправлять их на территории подконтрольные Киеву. Понимают, что через день другой их снова отправят на передовую.

В рядах ВСУ, рассказывают пленные, массовое дезертирство. Солдат и сержантов, без опыта и навыков, брошенных на передовые, не могут удержать от бегства даже заградотряды. Тысячи военных не хотят быть пушечным мясом. И говорят, что не понимают, за что они должны убивать мирных жителей.

У пленных, которые сдались добровольно и не причастны к тяжким преступлениям, есть все шансы вернуться к мирной жизни. На освобождённых территориях сейчас очень нужны рабочие руки. Людям помогают российские военные регулярно привозят гуманитарную помощь. Сегодня 20 тонн продовольствия доставили в посёлки Харьковской области.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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