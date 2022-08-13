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В освобождённых районах Запорожья налаживается мирная жизнь

12:01
  • суббота
  • 13 августа 2022

Началась выдача российских автомобильных номеров

Освобождённые от националистов регионы постепенно возвращаются к мирной жизни. Помощь оказывают российские военные и волонтёры, они выдают населению продукты и лекарства. В паспортных столах Запорожья наблюдается ажиотаж. Люди массово переоформляют документы, а в Херсоне водители получают российские автомобильные номера. Особую поддержку оказывают пожилым гражданам.
Историю Запорожья добавят в общий курс истории России

Вопреки желанию Киева запугать жителей неподконтрольных регионов, там налаживается мирная жизнь. В прифронтовую Снигерёвку доставили гуманитарную помощь и пенсии. Херсоне начали выдавать госномера и водительские удостоверения российского образца. Новый региональный код - 184.

В Запорожской области тоже оформляют российские документы. В паспортный стол – очередь. В центре Мелитополя работает волонтёрский штаб. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы получить помощь. Здесь можно подать заявку на лекарства, получить консультацию и минимальный набор продуктов. В комплекте гуманитарной помощи - мука, сахар, гречневая крупа, макароны, консервы мясные и рыбные.

Среди волонтёров есть и местные жители. Одни приходят после работы, другие - вместо. "Нас - более 50 человек, помогаем, на выезды ездим, здесь находимся. Люди в подвалах упаковывают гуманитарную помощь", - говорит Екатерина Самохина.

А самые счастливые сейчас - дети. Этим летом более тысячи двухсот школьников Запорожья получили путёвки в российские детские лагеря, в том числе, в "Артек".

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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