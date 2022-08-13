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В Европе из-за небывалой засухи обмелели реки

13:05
  • суббота
  • 13 августа 2022

Судоходство находится под угрозой

В Центральную Россию вернулась аномальная жара. В эти выходные, как ожидают синоптики, столбики термометров в средней полосе подберутся к 30-ти градусной отметке, а на следующей неделе могут превысить и её. На юге страны и в Поволжье и вовсе ожидают 40 градусную жару. Зной в Россию принес гигантский антициклон из Европы, сообщает "ТВ Центр".
Госпожа Жара: миру грозит засуха и голод

В самом Старом Свете температурные рекорды уже обернулись небывалой засухой. В Британии тысячи домохозяйств остались без питьевой воды. В нескольких графствах власти официально запретили наполнять бассейны, поливать участки и мыть машины.

Не многим лучше ситуация в Германии. Там до экстремально низкого уровня обмелел Рейн. Одна из главных судоходных артерий Европы обмелела настолько, что навигация стала практически невозможной. Это грозит перебоями поставок товаров и серьезными убытками для экономики.

Схожие проблемы - на реках и водоёмах практически всего Евросоюза. По мнению синоптиков, зной отступит ещё не скоро.

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