Новые подробности в громком деле об обысках в поместье Трампа

Найдены сверхважные бумаги

Американский суд рассекретил список документов, которые изъяли у Дональда Трампа во время недавних обысков. Среди них есть и бумаги под грифом "совершенно секретно". Расследование идёт по статье о шпионаже. Сам Трамп утверждает, что законов не нарушал, а его сторонники уверены, что новое разбирательство связано с предстоящими выборами в Конгресс.

Всю неделю американцы с интересом наблюдали за развитием новой шпионской истории. В главной роли - не кто-нибудь, а бывший президент. И вот, кажется, кульминация действа. Суд рассекретил ордер на обыск и список изъятых бумаг. Десятки коробок с документами, записками, фотографиями. Некоторые - под грифом "секретно" и "совершенно секретно", сообщает "ТВ Центр".

"Речь идёт об уголовном преступлении - нарушении Закона о шпионаже, и это очень серьёзно. По такой статье преследуют разоблачителей, которые сливают конфиденциальную и секретную информацию в СМИ. Она влечёт за собой довольно суровое наказание, потому что это вопрос национальной безопасности страны", - заявил исполнительный директор Ассоциации советников по национальной безопасности США Кэл Макленехан.

Наказание - вплоть до 20-ти лет лишения свободы. Возможен штраф или запрет занимать государственные должности. Последнее было бы на руку демократам, которые всерьёз опасаются, что Трамп пойдёт на новый президентский срок. Но сам факт обнаружения документов ещё ничего не доказывает. Главный фигурант называет происходящее политическими гонениями и утверждает, что к моменту вывоза из Белого дома бумаги уже не были секретными.

Президент США действительно может лично принимать решения о снятии грифа "секретно". Но сделал это Трамп или нет - ещё предстоит разобраться. Известно другое - это лишь одно из дел в отношении бывшего главы государства. Расследования, разумеется, инициировали политические оппоненты. Сторонники экс-президента уверены: очередное разбирательство - это новый виток межпартийной борьбы.

В преддверие промежуточных выборов в Конгресс страсти накаляются ещё больше. Демократы ликуют: им удалось провести через Конгресс пакет инициатив на 430 миллиардов долларов. Ради этого депутаты даже прервали летние каникулы.

Законопроект включает меры по уменьшению дефицита бюджета, продвижению "зелёной повестки", снижению цен на рецептурные лекарства и другие медицинские расходы граждан. По задумке, всё это поможет затормозить инфляцию. Документ уже одобрил Сенат. Теперь его должен подписать президент. Джо Байден заявил, что за ним дело не станет.

Республиканцы парируют - финансировать эти меры всё равно будут простые налогоплательщики. Тем не менее популистский проект наверняка укрепит позиции демократов. В честь подписания инициативы в Белом доме даже планируют дать торжественный приём.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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