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Москва предупредила о расширении географии спецоперации

11:23
  • суббота
  • 13 августа 2022

Это произойдёт при определённых условиях

Новые поставки западного вооружения на Украину расширят географию спецоперации. Об этом предупредили на Смоленской площади.
Шольц счел спецоперацию России на Украине "изменением действительности"

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведёт к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", - заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

Ранее с аналогичным предупреждением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Через несколько недель после начала специальной военной операции России западные страны согласовали пакет военной помощи Киеву. В него вошли системы залпового огня, танки, самолёты и другая военная техника. Она планомерно уничтожается российскими военными.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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