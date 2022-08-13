Москва предупредила о расширении географии спецоперации

Это произойдёт при определённых условиях

Новые поставки западного вооружения на Украину расширят географию спецоперации. Об этом предупредили на Смоленской площади.

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведёт к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться ещё дальше", - заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

Ранее с аналогичным предупреждением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Через несколько недель после начала специальной военной операции России западные страны согласовали пакет военной помощи Киеву. В него вошли системы залпового огня, танки, самолёты и другая военная техника. Она планомерно уничтожается российскими военными.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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