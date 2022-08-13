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Эстония предложила заблокировать Финский залив для российских кораблей

13:43
  • суббота
  • 13 августа 2022

Об этом заявил глава Минобороны страны

Очередное провокационное заявление прозвучало в Таллине. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил закрыть Финский залив для российских кораблей и сделать Балтийское море внутренним морем НАТО.

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Общая система ПРО Финляндии и Эстонии позволит закрыть Финский залив, переговоры на эту тему Таллин и Хельсинки уже ведут, заявил глава военного ведомства Эстонии в интервью газете Iltalehti.

"Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией", - сказал Певкур.

В ближайшее время в НАТО должны вступить Швеция и Финляндия. Латвия, Эстония и Литва уже являются членами Североатлантического альянса.

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