Союзные войска освободили населённый пункт Пески в Донбассе

Он находится под контролем российских войск и Народной милиции ДНР

Союзные силы в ДНР освободили от националистов населённый пункт Пески. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На этой неделе за Пески шли бои. В среду заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что основные боевые действия в районе Донецка идут вокруг населённых пунктов Марьинка, Пески и Авдеевка. Следующим на пути союзных войск будет стратегически важный город Славянск.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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