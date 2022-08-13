В ДНР прицельным огнём уничтожена установка HIMARS

Нанесён удар по резервам ВСУ

Российские войска уничтожили под Краматорском американскую установку HIMARS и склад боеприпасов к ней. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки прицельным огнём были сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области. Как сообщается, уничтожено свыше 70 военнослужащих, ранения получили около 300 человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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