ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ДНР прицельным огнём уничтожена установка HIMARS

14:08
  • суббота
  • 13 августа 2022

Нанесён удар по резервам ВСУ

Российские войска уничтожили под Краматорском американскую установку HIMARS и склад боеприпасов к ней. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Минобороны отчиталось об уничтожении американских HIMARS под Харьковом
ВС России уничтожили склад с сотнями ракет HIMARS

Также за минувшие сутки прицельным огнём были сбиты в воздухе четыре реактивных снаряда HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

Кроме того, российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области. Как сообщается, уничтожено свыше 70 военнослужащих, ранения получили около 300 человек.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.