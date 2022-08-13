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Андрей Соколов отмечает 60-летие

14:56
  • суббота
  • 13 августа 2022

На его счету - десятки ролей в кино и театре

Народный артист России, режиссёр театра и кино Андрей Соколов 13 августа отмечает 60-летие. Он родился в семье инженеров, но с юных лет мечтал о карьере актёра. Первую роль он получил ещё студентом второго курса.

Но настоящая популярность и всенародная любовь пришли к Соколову после выхода фильма Василия Пичула "Маленькая Вера". Сейчас на его счету - десятки ролей в кино и популярных сериалах. Как по-настоящему творческий человек, он пробовал свои силы, причём, вполне успешно, в режиссуре, написании сценариев и в работе на телевидении.

А на сцене "Ленкома" именинник играет вот уже более тридцати лет. За свой вклад в развитие отечественной культуры и искусства артист награждён Орденом Дружбы, сообщает "ТВ Центр".

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