В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Приближается сильная жара

В Москве с 13 августа и до полудня 14 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На столичный регион надвигается тридцатиградусная жара. Аномальный зной синоптики прогнозируют практически на всей территории центральной России. Его принёс гигантский антициклон из Европы.

В Старом Свете атмосферный фронт хозяйничает несколько недель и уже стал причиной масштабных катаклизмов. Более 10 тысяч жителей пришлось эвакуировать в Жиронде на юго-западе Франции из-за лесных пожаров. Огонь безжалостно уничтожает дома, леса и поля. Местные пожарные отряды не справляются, на помощь прибыли около 400 коллег из Германии, Польши, Румынии и Австрии.

Греция и Швеция направили два специализированных самолёта. Тушат с воздуха и на земле; причём не только с применением спецтехники, но и вручную, а также прокладывают минерализованные полосы, сообщает "ТВ Центр".

С масштабным лесным пожаром с большим трудом справились в центральной части Португалии. Более полутора тысяч спасателей и девять пожарных самолётов привлекли для тушения огня в национальном парке Серра-да-Эштрела. Выгорело более 15% территории заповедника, пламя перекинулось на соседние муниципалитеты и вплотную подобралось к жилым домам.

Туманный Альбион тоже изнывает от жары - за окном плюс 35. Эксперты Агентства окружающей среды отметили, что такой засухи не было с 1935 года. Горят пастбища, поля для гольфа и ипподромы. Трава в стране, славящейся идеальными газонами, выжжена палящим солнцем.

Экономят каждую каплю воды. Власти вводят ограничения не только на использование шлангов для мытья машин, окон, зданий и полива газонов. Некоторые супермаркеты ограничили продажу бутилированной воды на фоне засухи. В одни руки - не больше пяти бутылок.

Экологи обеспокоены снижением уровня воды в главной водной артерии Британии и состоянием рыбы в ней. Исток Темзы сместился на несколько километров вниз по течению. А там, где когда-то протекала река, теперь - выжженная земля.

Несмотря на зной в Брюсселе появился гигантский цветочный ковёр на центральной площади Гран-Плас у здания мэрии. Он расцветает здесь благодаря добровольцам каждые два года. Посмотреть на живую картину приезжают туристы со всего мира. Всегда - новый рисунок из бегоний. В этом году из-за аномальных погодных условий пришлось изменить традициям впервые за пятидесятилетнюю историю арт-проекта – бегонии заменили на георгины, так как они содержат в себе больше воды и поэтому более термостойкие.

Организаторы надеются, что благодаря этим дизайнерским уловкам традиционный цветочный ковер на главной площади Бельгии всё-таки не засохнет при тридцатиградусной жаре.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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