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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

14:50
  • суббота
  • 13 августа 2022

Приближается сильная жара

В Москве с 13 августа и до полудня 14 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На столичный регион надвигается тридцатиградусная жара. Аномальный зной синоптики прогнозируют практически на всей территории центральной России. Его принёс гигантский антициклон из Европы.
Аномальная погода добралась до центральной части России

В Старом Свете атмосферный фронт хозяйничает несколько недель и уже стал причиной масштабных катаклизмов. Более 10 тысяч жителей пришлось эвакуировать в Жиронде на юго-западе Франции из-за лесных пожаров. Огонь безжалостно уничтожает дома, леса и поля. Местные пожарные отряды не справляются, на помощь прибыли около 400 коллег из Германии, Польши, Румынии и Австрии.

Греция и Швеция направили два специализированных самолёта. Тушат с воздуха и на земле; причём не только с применением спецтехники, но и вручную, а также прокладывают минерализованные полосы, сообщает "ТВ Центр".

С масштабным лесным пожаром с большим трудом справились в центральной части Португалии. Более полутора тысяч спасателей и девять пожарных самолётов привлекли для тушения огня в национальном парке Серра-да-Эштрела. Выгорело более 15% территории заповедника, пламя перекинулось на соседние муниципалитеты и вплотную подобралось к жилым домам.

Туманный Альбион тоже изнывает от жары - за окном плюс 35. Эксперты Агентства окружающей среды отметили, что такой засухи не было с 1935 года. Горят пастбища, поля для гольфа и ипподромы. Трава в стране, славящейся идеальными газонами, выжжена палящим солнцем.

Экономят каждую каплю воды. Власти вводят ограничения не только на использование шлангов для мытья машин, окон, зданий и полива газонов. Некоторые супермаркеты ограничили продажу бутилированной воды на фоне засухи. В одни руки - не больше пяти бутылок.

Экологи обеспокоены снижением уровня воды в главной водной артерии Британии и состоянием рыбы в ней. Исток Темзы сместился на несколько километров вниз по течению. А там, где когда-то протекала река, теперь - выжженная земля.

Несмотря на зной в Брюсселе появился гигантский цветочный ковёр на центральной площади Гран-Плас у здания мэрии. Он расцветает здесь благодаря добровольцам каждые два года. Посмотреть на живую картину приезжают туристы со всего мира. Всегда - новый рисунок из бегоний. В этом году из-за аномальных погодных условий пришлось изменить традициям впервые за пятидесятилетнюю историю арт-проекта – бегонии заменили на георгины, так как они содержат в себе больше воды и поэтому более термостойкие.

Организаторы надеются, что благодаря этим дизайнерским уловкам традиционный цветочный ковер на главной площади Бельгии всё-таки не засохнет при тридцатиградусной жаре.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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