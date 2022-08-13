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В Турции сняли на видео медведицу, опьяневшую от неправильного мёда

15:31
  • суббота
  • 13 августа 2022

Животное пришлось доставить к ветеринару

Интересные кадры сняли в Турции. Там ветеринарам пришлось отрезвлять молодую медведицу, которая объелась неправильного мёда.

Зверя в неадекватном состоянии обнаружил на своей пасеке фермер. Косолапый вёл себя очень странно - шатался, скулил и тяжело дышал.

Мужчина набрался смелости, усадил хищника в кузов машины и отвёз к специалистам.  Те диагностировали у животного отравление мёдом из нектара с цветков рододендрона.

При употреблении у людей он вызывает галлюцинации и головокружение. После лечения и реабилитации медведицу выпустят на волю, сообщает "ТВ Центр".

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