В Турции сняли на видео медведицу, опьяневшую от неправильного мёда

Животное пришлось доставить к ветеринару
Интересные кадры сняли в Турции. Там ветеринарам пришлось отрезвлять молодую медведицу, которая объелась неправильного мёда.
Зверя в неадекватном состоянии обнаружил на своей пасеке фермер. Косолапый вёл себя очень странно - шатался, скулил и тяжело дышал.
Мужчина набрался смелости, усадил хищника в кузов машины и отвёз к специалистам. Те диагностировали у животного отравление мёдом из нектара с цветков рододендрона.
При употреблении у людей он вызывает галлюцинации и головокружение. После лечения и реабилитации медведицу выпустят на волю, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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