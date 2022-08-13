К Токио приближается разрушительный тайфун

Отменены сотни авиарейсов

К Токио приближается мощный тайфун "Меари". Власти Японии уже отменили 200 авиарейсов в столице страны.

Тайфун несёт с собой шквалистый ветер и ливень. Ранее он бушевал над Тихим океаном, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука.

В Токио спешно закрываются кафе и рестораны, отменён крупнейший ы Японии фестиваль Rock in Japan Fes. Также закрыто движение паромов в префектурах Канагава, Тиба, Ибараки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"