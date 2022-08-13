ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Токио приближается разрушительный тайфун

16:44
  • суббота
  • 13 августа 2022

Отменены сотни авиарейсов

К Токио приближается мощный тайфун "Меари". Власти Японии уже отменили 200 авиарейсов в столице страны.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение до 16 июня

Тайфун несёт с собой шквалистый ветер и ливень. Ранее он бушевал над Тихим океаном, несколько часов назад обрушился на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука.

В Токио спешно закрываются кафе и рестораны, отменён крупнейший ы Японии фестиваль Rock in Japan Fes. Также закрыто движение паромов в префектурах Канагава, Тиба, Ибараки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тайфун в Японии
Тайфун в Японии
Тайфун в Японии
Тайфун в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.