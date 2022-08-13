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Европа стала больше зарабатывать на экспорте в Россию лекарств и косметики

15:55
  • суббота
  • 13 августа 2022

Поставки растут

Санкции бизнесу не помеха - Европа нарастила поставки косметики и лекарств в Россию. В июне 2022 года экспорт промышленного оборудования из Евросоюза в Россию превысил миллиард евро.
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О восстановлении экспорта из стран Евросоюза в Россию пишет РБК, ссылаясь на данные Eurostat. Больше всего товаров в нашу страну продаёт Германия. Далее следуют Италия, Польша и прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва.

Интересно, что поставки парфюмерии и косметики из Европы выросли на 38%. При этом речь идёт в основном о недорогих средствах для макияжа и ухода за кожей. Поставки дорогостоящих товаров роскоши в Россию из ЕС по-прежнему запрещены.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

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