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Собянин поздравил москвичей с Днём физкультурника

16:09
  • суббота
  • 13 августа 2022

Праздник отмечается 13 августа

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём физкультурника. Этот праздник отмечается во вторую субботу августа. "Занимайтесь, заряжайтесь энергией!" - написал мэр на своей странице "ВКонтакте".

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Он отметил, что сейчас возможность заниматься физкультурой есть у каждого москвича. В город снова вернулась мода на здоровый образ жизни, а власти поддерживает этот тренд.

Собянин напомнил, что за пять лет в столице создано около 400 площадок для воркаута. Они появились в скверах, парках, на месте пустырей и снесённых гаражей.  

Общедоступные спортивные площадки есть в каждом районе. Кроме того, в городских парках создаются целые спортивные кластеры, где можно бегать, кататься на лыжах, заниматься на тренажёрах.

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