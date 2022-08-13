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Москва развивает цифровые услуги в жилищной сфере

17:20
  • суббота
  • 13 августа 2022

Получить любые справки можно онлайн

Москва остаётся один из мировых лидеров в цифровизации. Сегодня можно получить множество цифровых услуг во всех сферах жизни москвичей. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в Москве действует единая электронная платформа, а самыми востребованными услугами он назвал услуги в жилищной сфере. За год от горожан поступает около 75 тысяч обращений.

К примеру, получить справку о правах на недвижимость, зарегистрированную до 1998 года, жители могли онлайн. С прошлого года аналогичным образом уже можно было сменить статус помещения. Сейчас, помимо этих, все остальные жилищные услуги Департамента городского имущества переведены в электронный вид.

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